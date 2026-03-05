МО Азербайджана: атака Ирана на Нахичевань не останется без ответа

Министерство обороны Азербайджана заявило, что инцидент с беспилотниками в Нахичевани не останется без ответа, передает РИА Новости.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что по территории Нахичевани были осуществлены атаки дронов, которые, по утверждению Баку, прилетели со стороны Ирана. В результате атаки пострадали два человека.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что готовят «ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны».

«Министерство обороны Азербайджана готовит ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, обеспечения безопасности гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и акты нападения со стороны Ирана не останутся без ответа… Технические параметры беспилотных летательных аппаратов, использованных для атаки на Нахичевань, и детали этих нападений расследуются», – говорится в сообщении.