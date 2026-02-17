В Азербайджане экс-госминистра Карабаха Рубена Варданяна приговорили к 20 годам колонии

В военном суде Баку бывшего госминистра ныне несуществующей Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна приговорили к 20 годам колонии. Об этом пишет азербайджанское госагентство АзерТАдж.

Варданяна задержали осенью 2023 года, когда он пытался уехать из Карабаха в Армению через пункт пропуска «Лачин», а судебный процесс по его делу длился больше года. Обвинение требовало пожизненного срока, вменяя ему военные преступления, терроризм, незаконное пересечение границы Азербайджана и другие тяжкие преступления.

Рубен Варданян – известный российский бизнесмен, который создал компанию «Тройку диалог» и возглавлял школу управления «Сколково». Кроме того он был участником компании «Автоинвест», упоминавшейся, как акционер КАМАЗа, однако вышел из нее в 2024 году.

Осенью 2022 года он объявил, что выходит из гражданства РФ и перебирается в Карабах, где вскоре стал госминистром. Тем не менее, уже в начале 2023 года его сняли с этой должности.