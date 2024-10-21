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Экономика 21 октября 2024 11:39

КАМАЗ не комментирует выход Рубена Варданяна из числа совладельцев компании

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КАМАЗ не комментирует выход Рубена Варданяна из числа совладельцев компании
Рубен Варданян
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бизнесмен, основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян вышел из числа участников компании, упоминаемой среди акционеров КАМАЗа. Его доля перешла Дмитрию Артякову, сыну Владимира Артякова, первого заместителя гендиректора корпорации «Ростех». Стоимость пакета на Мосбирже оценивается в 3,11 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсант».

Уточняется, что Варданяну принадлежали 15% «Автоинвеста». Стоимость пакета на Мосбирже оценивается в 3,11 млрд руб.

В КАМАЗе данную информацию комментировать отказались.

«Мы не комментируем действия акционеров», – ответили на запрос «Татар-информа» в пресс-службе компании.

В 2022 году Варданян принял решение переехать в Нагорный Карабах, где получил должность госминистра непризнанной НКР. В феврале 2023 года он был снят с должности, а в сентябре арестован правоохранительными органами Азербайджана по обвинению в финансировании терроризма.

#камаз #акции
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