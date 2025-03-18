В Автограде расширили русло реки Челны, чтобы не подтопило одно ЖК

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В жилом комплексе «Притяжение» в Набережных Челнах провели работы по предотвращению возможного подтопления, которое произошло в прошлом году. Для этого демонтировали водопроводную трубу, что позволило расширить русло реки Челны. О проделанных мерах сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов на аппаратном совещании.

Он напомнил, что в прошлом году 4 апреля из-за рекордного количества осадков река вышла из берегов, что привело к подтоплению жилого комплекса.

«В этом году такого не ожидается, но за этим участком постоянно наблюдают», – отметил Вильданов.