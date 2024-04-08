«Река с характером»: после потопа в «Притяжении» Магдеев поменяет проект береговой линии

Наиль Магдеев констатировал, что на карте Автограда появилась еще одна дополнительная проблемная точка — река Челна

Фото: t.me/nabchelnyofficial

«Погода преподнесла нам сюрприз»

Сегодня на аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев констатировал, что на карте Автограда появилась еще одна дополнительная проблемная точка — река Челна, которая может показать свой характер, и не в лучшем свете.

«Река Челна никакой опасности не представляла, в истории города первый случай, когда река вышла из берегов и поднялась более чем на два метра. Мы тоже пошли, посмотрели со старожилами, они подтвердили: не помнят, чтобы река так поднималась. Вовремя смогли сделать дамбу, и это нас спасло. Своевременные меры очень нужны», — сказал мэр.

По его словам, чрезвычайная ситуация возникла в том числе из-за того, что в этом году объем вывезенного снега оказался вдвое больше.

«Погода нам преподнесла сюрприз: 3 апреля поздним вечером мы увидели, что большое количество снега с близлежащего Тукаевского района принесло большую воду в реку Челна», — рассказал Магдеев.

Он отметил, что в обычное время реку можно без проблем перешагнуть.

«Мы во время строительства моста через реку Челна и строительство продолжения Московского проспекта ногами там ходили», — поделился градоначальник.

«Поэтому для себя определяем, что это место опасно. Это может повториться, к сожалению. Говорят, раз в 30 лет... Кто знает, какая погода будет на следующий год, какое количество снега выпадет. Раз в год и кочерга стреляет», — добавил он.

Чрезвычайная ситуация возникла в том числе из-за того, что в этом году объем вывезенного снега оказался вдвое больше Фото: t.me/nabchelnyofficial

«Будет не будет — это другой вопрос»

На данный момент в Набережных Челнах разрабатывается проект по очистке русла реки Челна. По словам мэра, необходимо внести дополнения в проект для того, чтобы защитить микрорайон «Притяжение» в случае подъема воды более 2 метров.

«Посмотреть, что это будет в части проекта. Будет не будет — это другой вопрос. Самое главное, раз уж делаем проект по очистке и благоустройству береговой территории в данном большом микрорайоне, безусловно, там напрашивается хорошая пешеходная зона, зона, набережные для прогулок от моста и туда ниже вдоль микрорайона „Притяжение“», — рассказал Магдеев.

Он поручил начальнику Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслану Вильданову подготовить предложения.

«Мы должны согласованно этот вопрос обсудить и внести дополнения и изменения», — поручил руководитель города.

Необходимо внести дополнения в проект для того, чтобы защитить микрорайон «Притяжение» в случае подъема воды более 2 метров Фото: t.me/nabchelnyofficial

«Угрозы подтопления ежегодно купируем»

Погода непредсказуема, поделился наблюдениями Магдеев. По его словам, Набережным Челнам также стоит ожидать «сюрпризов» в нижнем и верхнем бьефе.

«Угрозы подтопления ежегодно купируем. Но у нас еще Кама пока не вскрылась. Вскроется, с верховьев вода придет, поэтому нужно обратить внимание на СНТ «Бережок и «Энергетик». Там есть гидротехнические сооружения, которые сегодня пока в работоспособном состоянии, но как ситуация будет развиваться, мы не знаем», — предупредил мэр.

Градоначальник также напомнил о паводках в Оренбургской области и заметил, что в Орске было все нормально «до поры до времени». Поэтому, по его мнению, на чужих ошибках нужно учиться и делать определенные выводы.

«Нужно будет выставить круглосуточные посты. Оно [вскрытие Камы] может наступить через неделю или через пару-тройку дней. Давайте будем за этим местом наблюдать и думать, какие силы и средства использовать в случае внештатной ситуации. Тоже были случаи подтопления — то задвижка не работала, то клапан. В жизни все бывает: сегодня работает — завтра нет», — заявил градоначальник.

Магдеев поручил обратить отдельное внимание на мост в районе БСИ и на ливневки в самом городе, несмотря на то что в последние годы здесь не наблюдается подтоплений.

«Мы видим, что происходит в целом в регионах Российской Федерации. Сегодня с утра посмотрел: более 39 регионов РФ подвержены в той или иной степени приближающемуся паводку, кое-где ситуация остается критической. Вы сами видите, что происходит в соседней с нами Оренбургской области. Или в Казахстане — 10 областей затопило», — заключил градоначальник.

3 апреля в Набережных Челнах затопило микрорайон «Притяжение» Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Здесь такое в первый раз»

3 апреля в Набережных Челнах затопило микрорайон «Притяжение». Примерно с 17:00 в реке Челна начала подниматься вода, затопило парковку, подвалы и дворы домов на улице Мавликова.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев приехал на место разлива талых вод, чтобы проконтролировать аварийные работы. Градоначальник отметил, что ранее ни он, ни местные жители не видели здесь большую воду.

«Работая 10 лет в городе, я первый раз сталкиваюсь с подобным — здесь никогда не было подтоплений. У нас в основном все проблемы были у СНТ „Бережок“, „Энергетик“, мы там отрегулировали ситуацию — в районе БСИ под мостом, все опасные места в городе мы локализовали, ликвидировали. Здесь же такое в первый раз», — сказал он.

В ночь с 3 на 4 апреля руководством города были предприняты меры. С помощью специальной техники был вырыт ров шириной до 6 метров для дополнительного направления воды. Утром для минимизации рисков перекрыты пешеходные мосты возле данной реки. Руководитель исполкома Фарид Салахов дал поручения установить ограждения под железнодорожным мостом, осмотреть все инженерные сети, которые находятся под водой. Дополнительно Магдеев поручил открыть перекрытие у моста.

Собственники квартир не были заблокированы и имели свободный выход из жилья. На утро 4 апреля на парковке у ЖК «Притяжение» находились 7 машин, оставшиеся в воде. Было дано задание совместно с ГИБДД установить собственников и переместить автомобили в безопасное место. Сегодня ситуация штатная.