В Набережных Челнах в зоне подтопления оказался микрорайон «Притяжение»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Талая вода в челнинском микрорайоне хлынула вечером 3 апреля, сообщают местные жители. По их словам, она пришла с полей Тукаевского района. Небольшая река Челна вышла из берегов, уровень воды стремительно повышался. Сегодня к утру она достигла жилых домов. Чтобы ликвидировать последствия, администрацией города и сотрудниками МЧС были приняты необходимые меры.

Владимир Хмелев накануне вечером оставил машину на парковке, которую в результате затопило талой водой. Мужчине пришлось заходить в салон через багажник, транспорт завелся с трудом, поскольку из глушителя лилась вода. Автовладелец выехал на относительно безопасное место. По словам челнинца, ему еще повезло — ущерб мог быть более серьезным.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Спасло то, что машина высокая. Надо просушить. Я думаю, что все будет хорошо. Без тяжелых последствий, так скажем, но все равно неприятно», — отметил он.

«Мы припарковали машину. Даже не думали, что вода поднимется еще выше, то есть не настолько плохо было. По камерам посмотрели — после трех утра началось. К шести уже все, поздно было машину забирать. Я не знаю даже, когда все люди успели убрать машины. Но мы это только в семь утра заметили», — говорит жительница Анастасия Хмелёва.

«Еще вечером начал убирать машину. Вода в какой-то момент начала быстро подниматься. Парковку начало затапливать. Вот в этот момент жители через брусчатку начали убирать машины на проспект. Но большинство людей все-таки успели машины спасти», — рассказал Эмиль Алахвердиев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Жители молодого микрорайона рассказывают, как они следили, насколько быстро поднимается уровень реки Челна. Ночь и утро у них выдались неспокойными. Они опасались, что вода просочится и в квартиры – она поднималась со скоростью примерно 5 см в час. Соответственно, к вечеру уже было понятно, что необходимо вызывать МЧС.

«Я вызвал МЧС. Приехали сотрудники. Что было обнаружено? Что ниже по течению у нас находятся 2 дамбы. Соответственно, они образуют затор. Воде некуда уходить. Плюс одновременно приход воды с полей Тукаевского района», — поделилась жительница.

Дворник УК «Формула дома» Константин Михайлов рассказал, что территорию в первый раз затопило. «Не было такого. Там, говорят, дамба стоит, и затопило что-то, а нам сейчас приходится убирать, и ила много будет, мусор весь», — посетовал он.