news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 8 января 2024 09:30

В «Автодоре» предупредили водителей о высокой нагрузке на заправки на трассе М12

Скопировать ссылку
В «Автодоре» предупредили водителей о высокой нагрузке на заправки на трассе М12
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Фото: телеграм-канал t.me/avtodorgk

В Госкомпании «Автодор» предупредили о высокой нагрузке на заправочные комплексы на трассе М12 «Восток» Москва — Казань и посоветовали водителям заранее выбирать АЗС для дозаправки.

«Новогодние праздники подходят к концу. Все, кто выбрал для путешествий трассу М12, начали возвращаться по домам», — отмечается в телеграм-канале госкомпании.

Также водителям рекомендуется выезжать на дорогу с полным баком топлива, а во время заправки на одной из МФЗ, расположенных на М12, соблюдать правило хорошего тона: сначала заправиться, переместить автомобиль на парковку и только после этого идти на перекус.

Напомним, 21 декабря Президент России Владимир Путин открыл движение на всех участках автодороги М12 Москва — Казань протяженностью 810 километров. В церемонии принял участие и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

читайте также
«Автодор» после слов Путина уточнил стоимость проезда по М12 от Москвы до Казани
«Автодор» после слов Путина уточнил стоимость проезда по М12 от Москвы до Казани
#Трасса м12 #новогодние праздники
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100