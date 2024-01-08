В «Автодоре» предупредили водителей о высокой нагрузке на заправки на трассе М12

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Фото: телеграм-канал t.me/avtodorgk

В Госкомпании «Автодор» предупредили о высокой нагрузке на заправочные комплексы на трассе М12 «Восток» Москва — Казань и посоветовали водителям заранее выбирать АЗС для дозаправки.

«Новогодние праздники подходят к концу. Все, кто выбрал для путешествий трассу М12, начали возвращаться по домам», — отмечается в телеграм-канале госкомпании.

Также водителям рекомендуется выезжать на дорогу с полным баком топлива, а во время заправки на одной из МФЗ, расположенных на М12, соблюдать правило хорошего тона: сначала заправиться, переместить автомобиль на парковку и только после этого идти на перекус.

Напомним, 21 декабря Президент России Владимир Путин открыл движение на всех участках автодороги М12 Москва — Казань протяженностью 810 километров. В церемонии принял участие и Раис Татарстана Рустам Минниханов.