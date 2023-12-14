Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Автодор» после слов Путина уточнил стоимость проезда по М12 от Москвы до Казани
Проезд по трассе М12 от Москвы до Казани составит 4 481 рубль, сообщает ТАСС со ссылкой на госкомпанию «Автодор».
Напомним, что Президент России Владимир Путин во время прямой линии пообещал проверить стоимость проезда по этой дороге. Житель Москвы обратился к главе государства с просьбой пересмотреть тарифы, исходя из которых путешествие от столицы до Казани обойдется в порядка 6 тыс. рублей.
«Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рубль. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей. Проезд от Нижнего Новгорода до Казани на легковом автомобиле обойдется в 1 660 [рублей], на грузовом — в 3 912», — отмечается в сообщении.
В «Автодоре» напомнили, что существует возможность оплатить проезд со скидкой. Такой вариант предоставляется пользователям транспондера Tpass. По программе лояльности водители могут получить скидку до 15%. Таким образом, проезд по трассе обойдется в 3 809 рублей для легковых авто и 8 437 — для грузовиков.
Скоростная трасса строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»