«Автодор» после слов Путина уточнил стоимость проезда по М12 от Москвы до Казани

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Проезд по трассе М12 от Москвы до Казани составит 4 481 рубль, сообщает ТАСС со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

Напомним, что Президент России Владимир Путин во время прямой линии пообещал проверить стоимость проезда по этой дороге. Житель Москвы обратился к главе государства с просьбой пересмотреть тарифы, исходя из которых путешествие от столицы до Казани обойдется в порядка 6 тыс. рублей.

«Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рубль. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей. Проезд от Нижнего Новгорода до Казани на легковом автомобиле обойдется в 1 660 [рублей], на грузовом — в 3 912», — отмечается в сообщении.

В «Автодоре» напомнили, что существует возможность оплатить проезд со скидкой. Такой вариант предоставляется пользователям транспондера Tpass. По программе лояльности водители могут получить скидку до 15%. Таким образом, проезд по трассе обойдется в 3 809 рублей для легковых авто и 8 437 — для грузовиков.

Скоростная трасса строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».