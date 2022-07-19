Уровень инфляции в Австрии побил максимум 47-летней давности

По итогам июня годовая инфляция в Австрии достигла максимального значения с сентября 1975 года — 8,7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные австрийского статистического управления Statistik Austria.

«При росте на 8,7% потребительские цены достигли самого высокого уровня инфляции за 47 лет. Последний раз мы наблюдали такой высокий уровень инфляции в Австрии в сентябре 1975 года», — отметил генеральный директор Statistik Austria Тобиас Томас.

По его словам, инфляцию значительно увеличил рост цен на топливо, продукты питания, бытовую электроэнергию и рестораны.

Специалист также отметил влияние инфляции на расходы на еженедельные покупки. Так, цены на бытовые вещи и расходы, которые включают в себя покупку топлива, продуктов питания и базовые услуги, в годовом выражении увеличилась на 18,8%.

По данным статистического управления, в мае годовая инфляция в Австрии стала максимальной с апреля 1976 года, достигнув 7,7%. В этом же месяце антирекорда достигла и Германия.

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