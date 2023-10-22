В августе Татарстан стал лидером по темпам снижения смертности среди регионов ПФО

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За август текущего года смертность в Татарстане снизилась на 6,7% в годовом выражении. Республика стала лидером по темпам снижения смертности среди регионов Приволжского федерального округа, следует из данных Росстата.

В Татарстане за последний месяц лета зарегистрированы 3316 случаев смерти по сравнению с 3556 за год до этого. Также за этот период смертность снизилась в Кировской (на 6,4%), Нижегородской (на 4,8%) и Ульяновской (на 4,4%) областях, Мордовии (на 1,1%) и Самарской области (на 0,3%).

При этом в остальных регионах Приволжья смертность в августе выросла. Сильнее всего это заметно в Чувашии: увеличение показателя на 5,9%, 1260 смертей вместо 1190.

В целом по округу смертность увеличилась на 0,4% (30 451 случай вместо 30 335). Вместе с тем по стране она снизилась на 0,5% (145 772 смерти против 146 524).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что смертность в Татарстане снизилась на 6,1% за восемь месяцев с начала года.