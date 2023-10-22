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Смертность в Татарстане снизилась на 6,1% за восемь месяцев
За январь — август 2023 года смертность населения в Татарстане снизилась на 6,1% в годовом выражении. Это следует из данных Росстата.
За восемь месяцев текущего года в республике зарегистрировано 28 375 случаев смерти — на 1837 меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2022 года.
Аналогичный тренд наблюдается и во всех остальных регионах Приволжского федерального округа. Ощутимее всего уменьшилась смертность в Кировской области — на 14,3% (с 13 164 случаев до 11 287).
В общей сложности на территории ПФО за январь — август 2023 года зарегистрировано 247 494 смерти по сравнению с 266 584 за соответствующий период 2022-го. Снижение составило 7,2%.
При этом по всей стране смертность за восемь месяцев текущего года сократилась на 9,8% (1 169 719 случаев по сравнению с 1 297 327).
В целом тенденция к снижению смертности не изменилась по сравнению с июлем. Ранее специалисты связали уменьшение числа умерших как с завершением пандемии коронавируса Covid-19, так и с ее последствиями в виде более ранних смертей представителей групп риска.
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