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В Татарстане снизилась младенческая смертность
За восемь месяцев 2023 года в Татарстане умерло 75 детей в возрасте до одного года. Это на одного младенца меньше, чем в прошлом году, следует из данных Росстата.
Во всем Приволжском федеральном округе за 8 месяцев 2023 года в младенчестве умерли 608 детей. Это на 11,1%, или на 79 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отметим, что большинство регионов в Приволжском федеральном округе зафиксировали снижение младенческой смертности. Однако в Мордовии, Ульяновской и Пензенской областях младенческая смертность увеличилась на 22,2%, 23,1% и 41,7% соответственно.
Оренбургская область не изменила свой показатель по сравнению с прошлым годом. За восемь месяцев текущего года там умерло 46 младенцев.
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