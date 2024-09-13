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Банк России поднял ключевую ставку до 19%
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Эльвира Набиуллина
Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости
Центробанк увеличил ключевую ставку с 18 до 19%. Решение принято на заседании совета директоров регулятора.
«Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19%», – отмечается в сообщении пресс-службы.
Кроме того, может быть повышен прогнозный диапазон годовой инфляции. Это связано с высоким текущим инфляционным давлением.
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