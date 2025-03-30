В АТОР заявили, что туры в Турцию за год подорожали незначительно

За год туры в Турцию практически не подорожали. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, рост цен на путевки составил не более 5%, но это незначительный показатель. Она отметила, что в отелях Турции не поднимали цен, а также за последнее время укрепился рубль, пишет РИА «Новости».

«Турция не планирует повышать цены на лето, и это очевидно», - отметила глава АТОР.

Ранее в Ассоциации туроператоров России прогнозировали, что в Турцию летом этого года может приехать на 10% больше российских туристов, чем прилетало в 2024-м. Глава турецкого Микульта и туризма Мехмет Нури Эрсой предположил, что в 2025-м в их стране отдохнут более 7 млн россиян. Для сравнения: в 2024 году в Турции отдохнули 6,7 млн российских туристов.

До этого сообщалось, что туристы, прибывающие в Турцию, начали расспрашивать отели о качестве предлагаемого алкоголя на фоне роста числа смертей от поддельной продукции. Позже в Госалкогольинспекции РТ ответили на вопрос о качестве алкоголя в гостиницах Казани.