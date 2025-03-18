Госалкогольинспекция РТ: Реализация алкоголя в мини-барах гостиниц требует лицензии

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Деятельность по розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания подлежит лицензированию. Об этом «Татар-информу» заявила начальник казанского территориального органа Госалкогольинспекции РТ Мария Егорова, отвечая на вопрос издания о качестве алкоголя в казанских гостиницах.

«Услуги мини-баров гостиниц относятся к услугам питания, поэтому реализация алкогольной продукции посредством таких мини-баров является, по сути, розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и требует наличия у организации соответствующей лицензии», – пояснила Егорова.

Она добавила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 26 федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещено оказание услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, другому лицу, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством.

«Таким образом, функционирование мини-баров в номерах отеля возможно при условии получения отелем лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», – резюмировала Егорова.

Ранее сообщалось, что туристы, прибывающие в Турцию, начали расспрашивать отели о качестве предлагаемого алкоголя на фоне роста числа смертей от поддельной продукции.