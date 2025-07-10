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Общество 10 июля 2025 13:32

Из Татарстана в Геленджик запустят 3-4 авиарейса – АТОР

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Из Татарстана в Геленджик запустят 3-4 авиарейса – АТОР
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Открытие аэропорта в Геленджике положительно повлияет на спрос среди туристов на данное направление. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что аэропорт Геленджика вновь откроется для внутренних рейсов. Напомним, что он был закрыт с начала спецоперации. Первые полеты на этот курорт стартуют уже с 18 июля.

«Повлияет позитивно, цены пока относительно дорогие на перелет, но с учетом существенного сокращения логистики, я думаю, что Геленджик будет пользоваться очень большим спросом у туристов. С Татарстаном будет связано не более 3-4 рейсов в день в дневное время», – рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сам Геленджик находится в удачной локации, которая востребована у туристов и там довольно большой объект размещения.

«Надеемся, что удастся частоту полетов расширить хотя бы в дневное время, если перевозчики увидят хороший спрос. Оттуда же в плане логистики и в Крым проще добираться», – резюмировал Мурадян.

#туризм #авиарейсы #аэропорт #открытие
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