Минтранс: аэропорт Геленджика вновь откроется для внутренних рейсов

Аэропорт Геленджика, закрытый с начала специальной военной операции на Украине, готовится принять первые внутренние рейсы. Как сообщили в Telegram-канале Министерства транспорта РФ, специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили возможность безопасной эксплуатации воздушной гавани. После официального выпуска уведомления авиакомпании смогут начать продажу билетов.

По информации ведомства, до конца 2025 года в аэропорту завершатся работы по обновлению инфраструктуры. В Минтрансе напомнили, что благодаря строительству нового терминала в 2021 году пропускная способность объекта уже была увеличена вдвое.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил федеральные власти за принятое решение, подчеркнув, что открытие аэропорта крайне важно для региона.

Геленджик входит в число 11 аэропортов юга России, закрытых для гражданской авиации в 2022 году в целях обеспечения безопасности. Ранее, 28 мая 2024 года, работу уже возобновил аэропорт Элисты — за полгода он обслужил 29 тысяч пассажиров и выполнил 324 рейса.