Полеты «Аэрофлота» в Геленджик стартуют с 18 июля

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы в Геленджик. Информация об этом появилась на официальном сайте перевозчика.

Первый рейс по маршруту Москва – Геленджик запланирован на 18 июля. Время в пути составит чуть более четырех часов.

Следующие рейсы состоятся 20 и 23 июля. Начиная с 25 июля, полеты из Москвы в Геленджик станут регулярными – рейсы будут выполняться ежедневно.

Ранее «Татар-информ» писал, что аэропорт Геленджика, закрытый с 2022 года, готовится возобновить прием внутренних рейсов. До конца 2025 года в аэропорту завершится модернизация инфраструктуры.