В Астане вновь прошли протесты, участников задержали

В Астане прошли протесты против инаугурации вновь избранного президента Касым-Жомарта Токаева, пишет Lenta.ru со ссылкой на комментарий казахстанского политолога Марата Шибутова. По его данным, длились протесты не более 40 минут.

«Они хотели провести шествие и митинг. Конечно, они об этом никого не предупредили. На место приехала полиция и некоторых заводил забрала с собой в отдел. Остальные разошлись. Сейчас уже ничего нет», — рассказал Шибутов изданию.

Чуть позже стало известно о задержании участников несанкционированной акции. «26 ноября в вечернее время в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей», – передает ТАСС сообщение МВД республики. В ходе сбора организатор сообщал собравшимся заведомо ложную информацию, добавили в ведомстве.

По данным МВД, для обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам. Всех их доставили в полицию для последующей правовой оценки.

Напомним, в начале января в Казахстане прошли массовые беспорядки, в которых погибли минимум 164 человека. В страну для их подавления вошли миротворцы из стран ОДКБ. Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны до стабилизации ситуации.