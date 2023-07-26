В Ассоциации рестораторов Татарстана отреагировали на «винные санкции» России

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Отечественным производителям следует укрепить свои позиции в картах российских баров, чтобы развивать локальный продукт, а не пытаться заработать «в моменте», повышая цены. Так отреагировать на новые санкции России против недружественных стран призвала генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

«В случае повышения цен местного производителя люди, конечно же, будут выбирать более дорогостоящее зарубежное вино из Франции, Италии или Испании. Поэтому я считаю, что „игра на ценах“ не принесет местным виноделам того результата, на который они рассчитывают, – пояснила Шарафутдинова. – На мой взгляд, сегодня главная задача местных производителей вина — укрепить свои позиции в картах бара, чтобы локальный продукт развивался, развивались винодельни, они повышали свое качество и больший ассортимент, который впоследствии позволит заменить основную часть импортного вина».

При этом она подчеркнула рост ассортимента российских вин – так, если еще в прошлом году доля представленных в картах ресторанов российских вин была практически ровна нулю, то сегодня она составляет уже 15-20%. По мнению Шарафутдиновой, это указывает на неплохую тенденцию для выхода отечественных производителей на внутренний рынок.

«Я все же за то, чтобы мы развивали свой внутренний рынок, не зависели ни от каких катаклизмов, которые происходят, и понимали, что у нас все, что необходимо есть. В идеале – в нашей республике. Чтобы не зависеть от курса доллара, от каких-то санкций и прочих препятствий», – подчеркнула глава Ассоциации рестораторов и отельеров РТ.

А вот запрет на ввоз готовой рыбы и морепродуктов из недружественных стран, который Минэкономразвития РФ установил накануне, не сыграет большой роли для российских рестораторов, так как они уже давно наладили прочные связи с местными поставщиками, убеждена эксперт.

«По большей части мы уже работаем с рыбой и морепродуктами именно российских производителей, не опираясь на импорт. Потому что риск повышения цен, длинные логистические цепочки – вся эта история для рестораторов губительна, так как мы должны давать своим гостям стабильное хорошее качество. Поэтому отсутствие зарубежной продукции даст возможность нашим шеф-поварам разрабатывать еще более новые и интересные вкусы для наших лояльных гостей», – подчеркнула она.

Напомним, на этой неделе Минэкономрзвития сообщило, что Правительство России до конца года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран – с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. В список таких государств входят, в том числе, США и все страны Евросоюза. Спрос на вино в ведомстве призвали обеспечить с помощью отечественных производителей, активно наращивающих поставки на внутренний рынок.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что российские вина без труда способны конкурировать с любыми западными образцами.