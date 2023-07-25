В Россию запретили ввозить рыбу и морепродукты из недружественных стран

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Минэкономразвития РФ установило запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. В ведомстве отметили, что освободившиеся ниши смогут занять отечественные производители.

«Отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции. Российские компании получат возможность для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест», – сказано в сообщении на сайте министерства.

Ввозная пошлина на очищенный глицирин из иностранных государств была увеличена до 35% вместо действующей 5%. Кроме того, повышен налог на ввоз фанеры и стройматериалов из полиуретана из недружественных стран. Теперь он составляет 50% и 35% соответственно.