news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 25 июля 2023 17:24

В Россию запретили ввозить рыбу и морепродукты из недружественных стран

Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Россию запретили ввозить рыбу и морепродукты из недружественных стран
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минэкономразвития РФ установило запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. В ведомстве отметили, что освободившиеся ниши смогут занять отечественные производители.

«Отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции. Российские компании получат возможность для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест», – сказано в сообщении на сайте министерства.

Ввозная пошлина на очищенный глицирин из иностранных государств была увеличена до 35% вместо действующей 5%. Кроме того, повышен налог на ввоз фанеры и стройматериалов из полиуретана из недружественных стран. Теперь он составляет 50% и 35% соответственно.

#ответные санкции россии #экономика #импортозамещение
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное