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Путин увидел в санкциях шанс на увеличение возможностей Дагестана
Санкции, введенные странами Запада в ответ на специальную военную операцию на Украине, идут на пользу развитию Дагестана, так как регион сосредоточен на использовании своих внутренних ресурсов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой республики Сергеем Меликовым, сообщает пресс-служба Кремля.
«<…> эти санкции, наоборот, как это ни странно, работают на увеличение возможностей Дагестана, потому что они все на внутренних ресурсах базируются», — выразил уверенность руководитель страны в ходе беседы, состоявшейся в Дербенте.
До этого Меликов заметил, что «Дагестану, может быть, повезло больше, чем другим субъектам», так как он «сегодня не испытывает такого воздействия внешних санкций», а имеющиеся отрасли экономики могут развиваться благодаря внутреннему потенциалу.
В качестве примеров глава республики упомянул виноградарство и виноделие. «Мы сегодня производим напитки, которые способны конкурировать с любыми западными образцами. А для того, чтобы не быть от них зависимыми, мы сегодня начали работу по селекции и созданию в Дагестане — уже создан питомник, который позволит нам не зависеть в том числе и от [вино]материала», — пояснил он.
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