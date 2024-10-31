В Ассоциации отелей РТ не поддержали идею ввести туристический налог в Казани

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Решение ввести в Казани с 2025 года туристический налог преждевременно, поскольку показатели загрузки отелей еще далеко от «потолка». Таким мнением с «Татар-информом» поделилась исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина.

«Нам бы не хотелось, чтобы такой налог вводился на территории Татарстана. Такой налог вводится, когда есть овертуризм, когда действительно надо снижать турпоток. Мы еще потолка не достигли, у нас средняя загрузка 65% всего», – считает Юшутина.

В Ассоциации полагают, что туристический налог может повлиять на экономных путешественников таким образом, что они будут заселяться не в отели, а в съемные квартиры. Дело в том, что туристический налог планируют включать в стоимость номера.

Перечислять налог в казну по закону должны владельцы отелей, гостиниц, хостелов, санаториев, пансионатов, баз отдыха, кемпингов и мотелей. Всех тех объектов, которые внесены в реестр «средств размещения».

Этим утром стало известно, что с 1 января 2025 года в столице Татарстана начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Минимальная сумма при этом в соответствии с федеральным законодательством составит 100 рублей в день.

Подробнее о новом сборе читайте в материале «Татар-информа» «Туристический налог в Казани: когда введут, сколько возьмут и кому придется платить?».