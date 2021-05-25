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Ру Тат
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25 мая 2021  11:15

За победу в конкурсе малых городов от Татарстана будут бороться 11 проектов

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Улица Карла Маркса в Агрызе, культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» в Билярске, Шишкинские пруды в Елабуге и еще 8 проектов благоустройства общественных пространств из Татарстана представлены на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает фонд «Институт развития городов РТ». 

С этого года список победителей расширят вдвое — до 160 проектов. Также в два раза — до 10 млрд рублей — увеличится призовой фонд конкурса. 

По информации Минстроя РТ, в этом году будут благоустроены 8 территорий — победителей конкурса прошлых лет. Среди них — набережная реки Черная в Азнакаево, парк «Ушковские острова» в Менделеевске, Центральная площадь в Буинске и парк Кондурча в Нурлате. 

На благоустройство этих объектов потратят более 500 млн рублей, из которых 490 млн — средства федеральных грантов.

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