В Нурлатском районе Татарстана появится первый пляж с пирсом и спасательной вышкой

На территории ландшафтного парка «Кондурча» в Нурлате стартовал второй этап строительных работ, которые проходят благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Нурлатцы выиграли грант на сумму 50 млн рублей в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек». Финальные обсуждения с жителями, которые высказали свои идеи и пожелания, прошли в апреле этого года. А за его продвижение и проведение ремонта голосовали всем районом. Проект в муниципалитете называют самым долгожданным и народным, так как в будущем здесь появится единственный в Нурлатском районе пляж.

На сегодняшний день здесь завершена вертикальная разметка будущего пляжа и установка бортового камня, также идет берегоукрепление реки Кондурча. Объект планируют ввести в эксплуатацию к 30 августа — Дню Республики Татарстан.

Сегодня глава Нурлатского района РТ Алмаз Ахметшин осмотрел, как идут работы в ландшафтном парке. На данный момент здесь заняты две подрядные организации, их работы синхронизированы. Одна из них продолжает мелиоративные работы, другая занята устройством пешеходных тротуаров.

«Мы запланировали работы на реке Кондурча в целях безопасности, для того, чтобы дать возможность безопасно купаться прежде всего детям. Конечно же, создавая такое место, решили, что должны быть и другие зоны: и зона барбекю, и велодорожки, и спортивные, детские площадки, и сцена», — рассказал Алмаз Ахметшин телеканалу «Нурлат ТВ».

Также в общественном пространстве появится амфитеатр, пирс, прогулочные зоны, теневые навесы, спасательная вышка.

Глава района отметил, что работы идут по графику, а также выразил надежду, что к концу лета основные завершатся.

«Купаться, конечно, в этом году не успеем, но праздники, мероприятия проводить планируем. Ближе к осени целый ряд мероприятий проведем в ландшафтном парке „Кондурча“», — отметил Алмаз Салимович.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нурлате появится урбанизированная набережная и амфитеатр.