В Армении одобрили вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы

Российский препарат «Спутник Лайт» официально признан в Армении в качестве бустерной вакцины. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава страны, передает РИА Новости.

«Имеющиеся в Армении вакцины против коронавируса пополнились препаратом „Спутник Лайт“, который в Армении предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой», — отмечают в ведомстве.

В сентябре директор Российского фонда прямых инвестиций Владимир Примак заявил, что вакцину «Спутник Лайт» начали разливать в Армении и после прохождения контроля качества она станет доступна населению.

Отмечается, что этой вакциной смогут привиться граждане в возрасте от 18 лет.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» способна защитить от нового омикрон-штамма Covid-19. Президент России Владимир Путин также отметил, что российская вакцина эффективна в борьбе с «омикроном».