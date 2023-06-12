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Общество 12 июня 2023 12:32

В Апастово развернули гигантский флаг-триколор в честь Дня России

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В Апастово развернули гигантский флаг-триколор в честь Дня России

В честь Дня России на майдане Сабантуя в Апастово развернули огромный триколор размером 30 на 50 метров. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Апастовского района, в патриотической акции приняли участие 100 человек.

Инициатором масштабного события стала «Молодая гвардия» Республики Татарстан. Как отмечают в администрации, каждый смог прикоснуться к символу государства и почувствовать себя частичкой большой и сильной страны.

Отметим, патриотические акции проходят сегодня по всему Татарстану. Так, на площади Первого мая казанцы развернули флаг России размером 22 на 30 метров. Также огромный флаг минувшей ночью засиял на крыше театра им.Камала.

Фото, видео предоставлено региональным штабом МГЕР

#День России
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