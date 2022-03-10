В Анталье начались трехсторонние переговоры глав МИД Росиии, Турции и Украины

Встреча глав МИД России, Украины и Турции Сергея Лаврова, Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу началась в Анталье. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram.

Отмечается, что это первые переговоры трех дипломатов с начала специальной военной операции на Украине.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В понедельник Президент провел заседание Совбеза, где была рассмотрена ситуация по Украине. Вечером этого же дня глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

23 февраля руководство республик обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Чтобы защитить мирное население Донбасса, 24 февраля была развернута специальная военная операция.