В Анкаре заявили, что первое судно с украинском зерном может покинуть порт 1 августа

Официальный представитель турецкого Президента Ибрагим Калын рассказал, что для начала отгрузки судов с украинским зерном нужно решить детали с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Ибрагим Калын пояснил, что первый корабль с зерном может покинуть порт 1 августа, суда загружены и готовы к отплытию.

«Как они будут выходить, из какого коридора, по каким координатам? Кто будет досматривать при пересечении вод, как доставят при входе в территориальные воды Турции, куда пойдет корабль после прихода сюда? Для всего этого требуется хорошая координация в плане логистики, есть 1-2 мелких недочета. Есть пару деталей с российской стороной, переговоры ведутся», — рассказал официальный представитель турецкого лидера.

В среду в Стамбуле начал работать совместный координационный центр по безопасной транспортировке зерна с Украины. Напомним, 22 июля Россия заключила «продуктовую сделку» с Турцией и ООН, которая подразумевает вывоз зерна из трех портов Украины по Черному морю, а также налаживание поставок российских продовольствия и удобрений на мировой рынок.