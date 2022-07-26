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Ру Тат
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Политика
26 июля 2022  13:59

В Стамбуле заработал координационный центр по зерну – Минобороны

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В Стамбуле начал работать совместный координационный центр, созданный для реализации так называемой «продуктовой сделки». Сегодня в город прибудет передовая группа российских экспертов для работы в четырехстороннем формате, сообщает Минобороны РФ.

Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк. Главной задачей российских специалистов станет оперативное решение всех вопросов для реализации условий сделки, добавили в ведомстве.

Напомним, 22 июля Россия заключила «продуктовую сделку» с Турцией и ООН, которая подразумевает вывоз зерна из трех украинских портов по Черному морю, а также налаживание поставок российских продовольствия и удобрений на мировой рынок. Предполагается, что полноценное движение судов в украинские порты и из них для вывоза продовольствия может начаться через пару недель.

#минобороны рф #зерно #спецоперация на Украине
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