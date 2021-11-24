В Альметьевском районе РТ вакцинацию прошли более 110 тыс. человек

На сегодняшний день в Альметьевском районе провакцинировано более 110 тыс. человек взрослого населения, однако этого количества првившихся пока недостаточно для коллективного иммунитета. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Мэр Альметьевска еще раз напомнил, что вакцинация — единственный способ защитить себя от коронавируса. 14 октября в городе было открыто десять дополнительных пунктов вакцинации.

«Если вы до сих пор не привиты, но хотите это сделать, не обязательно идти в поликлинику, можно вакцинироваться в специально подготовленных для этого медпунктах», — отметил градоначальник.

Нагуманов сообщил, что по-прежнему в ковид-госпиталя Альметьевска поступают пациенты в очень тяжелом состоянии. И даже если врачи спасают таких пациентов, то Сovid-19 все равно наносит тяжелый удар по организму и люди проходят длительный период реабилитации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первую вакцинацию прошли 1 950 940 жителей Татарстана, из которых вторую прививку уже сделали 1 429 874.