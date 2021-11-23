В Татарстане подтвердилось еще 252 случая Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 252 случая коронавирусной инфекции. Два человека заразились за пределами республики, остальные — контактным путем, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«85 человек госпитализированы, 167 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

178 из 252 случаев обнаружены в Казани, 13 — в Челнах, девять — в Нурлатском, восемь — в Нижнекамском районе. По шесть человек заболели в Елабужском и Спасском районе, пять — в Чистопольском, по четыре — в Высокогорском и Лаишевском. Три новых пациента зарегистрировано в Алексеевском, Верхнеуслонском и Пестречинском районах, по два — в Альметьевском и Рыбно-Слободском. В Азнакаевском, Бугульминском, Буинском, Зеленодольском, Лениногорском выявлено по одному случаю заражения.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 36 305 татарстанцев, из которых 29 859 уже выздоровели. За минувшие сутки поправились 493 человека.

Первую вакцинацию прошли 1 950 940 жителей РТ, из которых вторую прививку уже сделали 1 429 874.