В Альметьевске развернуто десять дополнительных пунктов вакцинации от Сovid-19

Десять дополнительных пунктов вакцинации начали работать с 14 октября в Альметьевском районе Татарстана. Для удобства пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно даже в спорткомплексе «Мирас».

«Необходимо выбрать для себя наиболее удобный вариант из пунктов вакцинации, записаться по указанному номеру телефона, прийти к указанному времени, взяв с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Проверить наличие личного кабинета на портале госуслуг. Если его нет, необходимо пройти регистрацию и подтвердить личность», — объяснили алгоритм действий в пресс-службе главы Альметьевского района.

«Таким образом, на сегодняшний день сделать прививку можно в 16 пунктах вакцинации. Было шесть, добавили еще десять. Дополнительные пункты вакцинации открыты, чтобы снизить нагрузку с имеющихся пунктов вакцинации и избежать огромных очередей», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе.

Привиться можно в поликлиниках №1, №2 и №3 Альметьевской центральной районной больницы, офисах №1 и №2 Альметьевской ЦРБ, поселке Нижняя Мактама (Альметьевская ЦРБ), торговом центре «Панорама» и медсанчасти ОАО «Татнефть» и города Альметьевска.

Кроме того, всех желающих защитить себя и окружающих от коронавируса ждут в стоматологической поликлинике, филиале Республиканского центра крови, наркологическом диспансере и медпункте исполнительного комитета Альметьевского района.

Отдельно организована вакцинация для будущих мам. Беременные женщины начиная с 22-й недели могут привиться в женской консультации детской городской больницы с перинатальным центром.

Помимо этого, в Альметьевском кожно-венерологическом диспансере вакцинироваться от коронавирусной инфекции смогут иностранные граждане, а в Альметьевском медицинском колледже — студенты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за введенных ограничений в пунктах вакцинации Альметьевска образовались огромные очереди.