В Альметьевском районе РТ расширили меры соцподдержки для семей участников СВО

В Альметьевске на общегородском совещании обсудили дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. О новых социальных инициативах рассказал начальник Управления социальной защиты Альметьевского района РТ Рустам Гараев.

Одной из ключевых мер является предоставление инвалидам боевых действий приоритетного права на получение социальных услуг. Они могут воспользоваться бесплатной помощью в учреждениях социального обслуживания, таких как реабилитационные центры, дома-интернаты и комплексные центры поддержки.

Семьи военнослужащих, принимающих участие в СВО, получают ряд привилегий. В частности, они имеют преимущественное право на оформление в дома-интернаты и реабилитационные центры. Кроме того, предусмотрена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка до 18 лет. В случае гибели участника СВО его семья получает компенсацию от властей Татарстана в размере 2 млн рублей, которые распределяются поровну между всеми членами семьи.

При комплексном центре социального обслуживания «Опека» продолжает работу пункт проката технических средств реабилитации. Жители района, нуждающиеся в средствах реабилитации, могут получить их временно как на безвозмездной, так и на платной основе. Обратиться в пункт могут как сами граждане, так и их родственники.

Для получения более подробной информации граждане могут обратиться в Управление социальной защиты по адресу: Альметьевск, ул. К. Цеткин, д. 54а, или позвонить по телефонам: 8 (8553) 32-45-50 и 8 (8553) 43-91-88.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.