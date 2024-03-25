В Альметьевском районе РТ компания выплатила почти 37 млн рублей долгов по зарплате

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Часть долгов по зарплате выплатило своим работникам ООО «Мензелинская промнефтесервисная корпорация», работающее в Альметьевском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В общей сложности фирма перечислила 257 сотрудникам 36 млн 721,2 тыс. рублей, отмечают в ведомстве.

Компания занимается строительством нефтяных и газовых скважин, а также зарезкой боковых и боковых горизонтальных стволов, освоением, капитальным и подземным ремонтом скважин. Помимо Татарстана, она работает в Удмуртии, Самарской и Оренбургской областях.

Задолженность удалось погасить благодаря работе Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане наибольшей по итогам 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата оказалась у занятых в добыче полезных ископаемых.