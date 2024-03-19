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Экономика 19 марта 2024 21:50

Предприятие в Казани выплатило более 2 млн рублей долгов по зарплате

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Казанская компания ООО «Силикон» частично погасила задолженность по заработной плате. Об этом рассказали в Минтруда РТ.

«ООО „Силикон“ выплатило 25 работникам 2 014,8 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

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