В Альметьевском районе отменили воздушную угрозу

В Альметьевском районе Татарстана отменили воздушную угрозу. Об этом сообщает администрация района.

Напомним, сегодня из-за беспилотной опасности Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска. В настоящее время аэропорты не принимают и не отправляют рейсы. На территории республики действует режим «Беспилотная опасность».

Кроме того, власти Альметьевского района сообщали об угрозе атаки БПЛА. Администрация Альметьевского района призвала жителей пройти в укрытия. Позднее районные власти разрешили жителям покинуть укрытия, попросив оставаться вблизи защитных сооружений и ограничить передвижение.

На этой неделе в Татарстане уже вводили режим беспилотной опасности: первый раз – рано утром 1 июля, второй и третий – в четверг, 3 июля. Во время действия режима аэропорты отменяли или перенаправляли рейсы.