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Общество 27 января 2025 10:03

В альметьевской Высшей школе нефти вручили студенческий билет кошке

В альметьевской Высшей школе нефти вручили студенческий билет кошке
Фото: t.me/agni_info/

В Альметьевском государственном технологическом университете – Высшей школе нефти по случаю Дня российского студенчества вручили студенческий билет кошке Агнии. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном студенческой жизни вуза.

«<...> с огромным удовольствием вручили студенческий билет Нефтянской Агнии Александровне, нашей знаменитой четвероногой хвостатой студентке! Агния не просто кошка, она легенда ВШН!» – рассказали в университете.

История кошки тесно переплелась с историей вуза – в свое время она появилась на строительной площадке будущего учебно-лабораторного корпуса. «Ее образ украшает множество студенческих фотографий, а истории о ее похождениях передаются из поколения в поколение», – заметили авторы канала.

При этом в Высшей школе нефти подчеркнули, что вручение кошке студенческого билета – не просто символический жест, а «признание ее уникального вклада в жизнь университета, ее молчаливого участия в образовательном процессе».

«Мы надеемся, что Агния будет продолжать радовать нас своим присутствием и ее имя навсегда останется в истории нашего университета как имя четвероногой студентки», – подытожили в вузе.

Фото: t.me/agni_info/.

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#Альметьевск #Высшая школа нефти #татьянин день
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