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Фальков и Минниханов оставили подписи на стенде в Высшей школе нефти в Альметьевске
Татарстан второй год подряд принимает семинар-совещание руководителей передовых инженерных школ. В мероприятии, которое проходит в Высшей школе нефти в Альметьевске, участвуют Раис РТ Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Вместе с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым обсудили кадровое обеспечение технологического суверенитета. Алга, инженеры, за вами будущее!» – рассказал в своем телеграм-канале руководитель республики.
Раис РТ и глава федерального министерства расписались на стенде. «Алга!» – написал Рустам Минниханов, а Валерий Фальков оставил напутственные слова «В добрый путь!».
Фото: телеграм-канал Раиса РТ.
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