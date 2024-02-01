«Впечатляют»: студент рассказал Путину об условиях в Высшей школе нефти в Альметьевске

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Президент России Владимир Путин на церемонии открытия сети новых университетских кампусов, в том числе Высшей школы нефти в Альметьевске, попросил одного из студентов поделиться впечатлениями от новых возможностей вуза. К микрофону подошел студент первого курса магистратуры Камиль, который приехал в республику на учебу из Киргизии.

«Я, когда прилетел в Россию, не ожидал, что буду учиться в таком вузе. Здесь все настолько доступно в плане условий, начиная с комнаты, в которой мы живем, и самого учебного корпуса, в котором мы учимся, и также можем заниматься спортом в нашем спортивном комплексе. Удобство в том, что все наши здания связаны надземными переходами и можно попасть в соседнее здание не выходя на улицу», — поделился впечатлениями молодой человек.

На уточняющий вопрос главы государства, откуда студент прибыл в Татарстан, Камиль ответил: «Я из Киргизии, но я татарин».

В церемонии открытия сети новых университетских кампусов также принимал участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Высшая школа нефти — новая современная точка притяжения студентов, ученых на карте России. НОЦ ВШН объединяет Высшую школу нефти и отраслевой институт ТатНИПИнефть, а также Тихоновскую научно-производственную площадку для практического обучения нефтяным профессиям и Актюбинский полигон для апробации биотехнологий и научно-технических инициатив в области «зелёной» энергетики. Проектная мощность ВШН рассчитана на 1700 студентов и 490 научных сотрудников. Все учебные аудитории оснащены современными мультимедийными системами для занятий в дистанционном режиме. Для реализации практико-ориентированного обучения в лабораториях и кабинетах УЛК установлено более 1300 единиц учебного оборудования.