В Альметьевске введен бесплатный пересадочный тариф в автобусах и троллейбусах

С 7 июля в общественном транспорте Альметьевска введен новый бесплатный пересадочный тариф в автобусах и троллейбусах: по ним в течение часа можно совершить одну бесплатную пересадку. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе главы района, данное условие действует для обладателей электронных проездных билетов.

«В первую очередь, данный пересадочный тариф введен для удобства жителей, так как в Альметьевске пока не очень развита транспортная сеть. Например, если ехать из отдаленного района в центр, то в любом случае нужна хотя бы одна пересадка. Для тех, кто редко пользуется общественным транспортом, расширена линейка тарифов. Так, появились проездные всего на 10 поездок», — уточнила пресс-секретарь главы района.

Также можно пополнить баланс карты на 20, 30, 40 поездок или использовать безлимитное количество. Пополнение производится с 10 числа предыдущего месяца по 9 число месяца использования.

Условия данного тарифа просты: если с момента оплаты в одном транспортном средстве прошло менее 60 минут, то при оплате за следующую поездку в другом транспортном средстве количество поездок не меняется.

Например, на карте было 30 поездок, пассажир оплатил проезд сначала в автобусе, потом в троллейбусе. Если между оплатами в автобусе и троллейбусе прошло менее 60 минут, то с карты спишется одна поездка и остаток будет 29 поездок. Если между оплатами прошло более 60 минут, то с карты спишутся две поездки и останется 28 поездок.

Приобрести транспортную карту возможно на автовокзале или в почтовых отделениях Альметьевска. Дополнительно реализация транспортных карт будет проводиться в общественном транспорте города. Проездной билет можно записать на уже имеющуюся транспортную карту с нулевым балансом. Пополнить карты можно в пунктах продажи карт или онлайн на сайте АО «Социальная карта» — social-card.ru или на госуслугах РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани изменится маршрутная сеть трамваев. Она предполагает введение трех новых маршрутов, а также восстановление прежнего маршрута от ж/д вокзала до речного порта. Кроме того, со 2 июля в Казани введен новый тариф для бесплатной пересадки с трамвая на трамвай.