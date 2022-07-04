«Сбоев не было»: в казанской мэрии отчитались о запуске новых трамвайных маршрутов

В прошедшие выходные заработала обновленная маршрутная сеть казанских трамваев, процесс прошел благополучно и без сбоев. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин.

Он напомнил, что с 2 июля в татарстанской столице начали действовать изменения в работе трамвайной сети. Перед этим была проделана большая подготовительная работа: в каждом трамвае появилась новая схема передвижения, были перезаписаны автоинформаторы, создано новое расписание, а также принимались другие меры.

«Сбоев в работе новых маршрутов в эти выходные не было, по вопросам изменения маршрутной сети жители могут обращаться по телефону горячей линии Комитета по транспорту», – отметил Сафин.

Он также рассказал, что в рамках строительства Вознесенского тракта будут проведены работы по реконструкции моста на улице Фучика. Поэтому движение здесь ограничат на участке от улицы Закиева до улицы Минской с 15 июля на срок до 20 дней.

«В связи с изложенным, прошу автомобилистов заранее продумывать свой маршрут», – резюмировал докладчик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани изменится маршрутная сеть трамваев. Она предполагает введение трех новых маршрутов, а также восстановление прежнего маршрута от ж/д вокзала до речного порта. По результатам оптимизации маршрутная сеть вырастет в полтора раза: с 146 до 247 километров, уменьшится интервал движения, а там, где пассажиропоток незначительный, интервал движения увеличится не более чем на две минуты. Количество подвижного состава увеличится с 85 до 88 вагонов.

