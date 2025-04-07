В Альметьевске волонтеры помогли наколоть дрова семье военнослужащего

В Альметьевске продолжается работа волонтерского штаба «Своих не бросаем», основное внимание которого сосредоточено на поддержке семей участников специальной военной операции.

Одним из недавних примеров стала адресная помощь, оказанная семье военнослужащего из поселка Нижняя Мактама. Волонтеры приехали, чтобы помочь наколоть дрова – работа простая, но крайне необходимая, особенно в период межсезонья.

Такая помощь – часть системной работы штаба по оказанию содействия в благоустройстве, мелком бытовом ремонте, сезонных хозяйственных делах. Главное, как отмечают сами волонтеры, – быть рядом и не оставлять семьи защитников наедине с повседневными заботами.

«Мы стараемся регулярно навещать тех, кто нуждается в нашей поддержке. Каждая такая поездка – это не просто помощь по хозяйству, это еще и внимание, тепло, чувство плеча», – говорят в штабе.

Семьи военнослужащих, нуждающиеся в поддержке, могут обратиться в волонтерский штаб «Своих не бросаем» по телефону: 8 (8553) 22-02-00 (ежедневно с 8 до 20 часов).

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.