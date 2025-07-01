В Альметьевске вернувшемуся в отпуск бойцу СВО вручили ключи от автомобиля

В Альметьевске на площади Памяти состоялся митинг, приуроченный ко Дню ветеранов боевых действий. Горожане, ветераны и их семьи почтили минутой молчания память павших и возложили цветы к мемориалу.

От имени руководителя исполнительного комитета района Гюзель Хабутдиновой с благодарственным словом выступила ее заместитель Роза Афлятунова. Она подчеркнула, что подвиг ветеранов служит примером мужества и силы духа для молодежи, особенно в условиях продолжающейся специальной военной операции.

В рамках мероприятия участнику СВО с позывным Лазер, находящемуся в краткосрочном отпуске, вручили ключи от автомобиля УАЗ. Подарок передала общественная организация «Боевое братство».

В Альметьевске выразили признательность всем, кто защищал и продолжает защищать Отечество.

«Мы помним, чтим наших героев и гордимся ими. Низкий поклон всем, кто служил и продолжает служить во имя мира и безопасности нашей страны!» – отметили в администрации.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.