В Альметьевске стартовали фиджитал-соревнования Phygital Almet

В Инженерном лицее Альметьевска сегодня открылись соревнования по фиджитал-спорту Phygital Almet, приуроченные к 70-летнему юбилею города. Участников состязаний поприветствовал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Открытие соревнований по фиджитал-спорту — важное событие в жизни нефтеграда. В Альметьевске смогли заинтересовать молодых ребят, школьников „играми будущего“, этим новым видом спорта», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Политик обратил особое внимание на важность проведения подобных турниров и их прикладной характер. Он упомянул, что многие инновации молодых айтишников уже воплощаются в жизнь: например, система мониторинга дорожной ситуации на перекрестках или анализ качества воздуха.

В завершение своей речи Фарид Мухаметшин пожелал юным киберспортсменам больших успехов.

Участие в открытии турнира также приняли депутат Государственного Совета РТ и заместитель генерального директора по социальному развитию ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина Рустам Мухамадеев, руководитель Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, глава Альметьевского района Тимур Нугуманов.

Соревнования Phygital Almet продлятся два дня. Участники будут состязаться в шести дисциплинах, каждая из которых состоит из физической и цифровой частей. Это футбол, баскетбол, стратегия, гонки, единоборства и ритм-симулятор — Just Dance. В отборочных турах приняли участие 527 школьников в возрасте от 12 до 18 лет. В финал прошли 233 спортсмена.

Фиджитал-соревнования в муниципальных районах Татарстана — это региональный проект, направленный на развитие и популяризацию этого спортивного направления в республике. Среди его организаторов — Минцифры РТ, Федерация фиджитал-спорта РТ, CyberPark Arena, казанский ИТ-парк. Тридцатого сентября прошло торжественное открытие соревнований Phygital Saba — первых игр, запустивших серию муниципальных турниров. В них приняли участие более 160 школьников Сабинского района.

С 23 февраля по 3 марта следующего, 2024 года Казань примет «Игры будущего». Призовой фонд турнира составит 25 млн долларов. Одной из главных особенностей соревнований станут фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт с физическим спортом. Президент РФ Владимир Путин пригласил спортсменов и молодежь на этот турнир.