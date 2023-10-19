Путин пригласил спортсменов и молодежь на «Игры будущего» в Казань

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Президент России Владимир Путин пригласил спортсменов и молодежь из разных стран мира принять участие в соревнованиях «Игры будущего», которые пройдут в столице Татарстана в следующем году.

«Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе и в спорте. Свидетельство тому – именно наша идея проводить соревнования, которые объединяют в себе классические виды спорта, и киберспорт. Этот беспрецедентный для спорта, но созвучный новой цифровой эпохе инновационный формат мы назвали «Игры будущего», и стартуют они в Казани уже очень скоро, 23 февраля следующего года. Приглашаем спортсменов, молодежь из разных стран принять в них самое активное участие», – сказал глава государства во время своего выступления на пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру» XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Напомним, первый турнир в Казани состоится 23 февраля — 3 марта следующего года. Ранее стало известно о расширении программы «Игр будущего».