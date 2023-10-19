До 30 октября открыта регистрация на фиджитал-соревнования в Альметьевске

До 30 октября открыта регистрация на соревнования «Phygital Almet», которые пройдут с 3 по 4 ноября в инженерном лицее Альметьевска.

Участники будут состязаться в шести дисциплинах. В каждой из них присутствует физическая и цифровая части:

Фиджитал-футбол – Мини-футбол и FIFA 24

Фиджитал-баскетбол – Баскетбол 3х3 и NBA

Фиджитал-стратегия – Лазертаг и Dota2

Фиджитал-гонки – Гонки и Assetto Corsa

Фиджитал-единоборства – Корэш и Mortal Kombat 1

Ритм-симулятор – Just Dance (дополнительная дисциплина)

К участию в соревнованиях приглашаются школьники и студенты Альметьевска, сообщают организаторы. Заявки можно подать на сайте мероприятия phigytal.tatar.

Региональный проект направлен на развитие и популяризацию фиджитал спорта в Татарстане. Его организаторами выступают Минцифры РТ совместно с Федерацией фиджитал-спорта Татарстана, CyberPark Arena, IT-парком.

Фиджитал-соревнования проводятся в муниципальных районах Татарстана для выявления сильнейших киберспортсменов. В дальнейшем они смогут представлять Татарстан на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

30 сентября прошло торжественное открытие соревнований «Phygital Saba» – первых игр, с которых запустилась серия муниципальных турниров. В соревнованиях приняли участие более 160 школьников Сабинского района.