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До 30 октября открыта регистрация на фиджитал-соревнования в Альметьевске
До 30 октября открыта регистрация на соревнования «Phygital Almet», которые пройдут с 3 по 4 ноября в инженерном лицее Альметьевска.
Участники будут состязаться в шести дисциплинах. В каждой из них присутствует физическая и цифровая части:
Фиджитал-футбол – Мини-футбол и FIFA 24
Фиджитал-баскетбол – Баскетбол 3х3 и NBA
Фиджитал-стратегия – Лазертаг и Dota2
Фиджитал-гонки – Гонки и Assetto Corsa
Фиджитал-единоборства – Корэш и Mortal Kombat 1
Ритм-симулятор – Just Dance (дополнительная дисциплина)
К участию в соревнованиях приглашаются школьники и студенты Альметьевска, сообщают организаторы. Заявки можно подать на сайте мероприятия phigytal.tatar.
Региональный проект направлен на развитие и популяризацию фиджитал спорта в Татарстане. Его организаторами выступают Минцифры РТ совместно с Федерацией фиджитал-спорта Татарстана, CyberPark Arena, IT-парком.
Фиджитал-соревнования проводятся в муниципальных районах Татарстана для выявления сильнейших киберспортсменов. В дальнейшем они смогут представлять Татарстан на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
30 сентября прошло торжественное открытие соревнований «Phygital Saba» – первых игр, с которых запустилась серия муниципальных турниров. В соревнованиях приняли участие более 160 школьников Сабинского района.
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