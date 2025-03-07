В Альметьевске семьи участников СВО получают продуктовые и хозяйственные наборы

В преддверии 8 Марта в Татарстане проходит благотворительная акция фонда, направленная на поддержку семей участников СВО. Ее организуют по инициативе депутата Госдумы Ирека Богуславского.

В Альметьевске формирование и передача помощи прошли при поддержке исполкома района.

Продуктовые и хозяйственные наборы передают каждому члену семьи погибших военнослужащих, а также семьям бойцов, ставших инвалидами I и II групп.

«Эта помощь – знак внимания и заботы о тех, кто потерял близких или столкнулся с тяжелыми испытаниями. Мы должны поддерживать семьи защитников не только словами, но и конкретными делами», – подчеркнули организаторы.

Каждый набор рассчитан в среднем на полгода и включает продукты длительного хранения – тушенку, крупы, макароны, муку, сахар, растительное масло, майонез, кетчуп и джемы. В состав бытовой химии входят средства для мытья посуды, стиральные порошки, шампуни, жидкое и твердое мыло.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил провести мероприятия к 8 Марта на высоком уровне.

Также Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.