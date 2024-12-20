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В Альметьевске семьи бойцов СВО поздравили с рождением малышей
В преддверии новогодних праздников руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдинова поздравила три семьи военнослужащих с радостным событием — рождением малышей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.
Руководитель выразила искренние поздравления и пожелала здоровья, счастья и благополучия всем семьям.
Для двух пар дети стали первенцами, а для одной — третьим ребенком.
Гюзель Хабутдинова также передала слова поддержки главам семейств, двое из которых сейчас находятся на передовой. А с одним из военнослужащих руководитель пообщалась лично. Он недавно прибыл в краткосрочный отпуск и активно поддерживает свою супругу в этот важный момент.
В знак внимания и поддержки от имени муниципалитета руководитель исполкома района вручила каждой семье сертификат на покупку детских товаров, а также сладкие подарки для уже подросших детей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске исполнят желание детей бойца СВО о сертификате в магазин игрушек.
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Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ
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