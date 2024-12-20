В Альметьевске семьи бойцов СВО поздравили с рождением малышей

В преддверии новогодних праздников руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдинова поздравила три семьи военнослужащих с радостным событием — рождением малышей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.

Руководитель выразила искренние поздравления и пожелала здоровья, счастья и благополучия всем семьям.

Для двух пар дети стали первенцами, а для одной — третьим ребенком.

Гюзель Хабутдинова также передала слова поддержки главам семейств, двое из которых сейчас находятся на передовой. А с одним из военнослужащих руководитель пообщалась лично. Он недавно прибыл в краткосрочный отпуск и активно поддерживает свою супругу в этот важный момент.

В знак внимания и поддержки от имени муниципалитета руководитель исполкома района вручила каждой семье сертификат на покупку детских товаров, а также сладкие подарки для уже подросших детей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске исполнят желание детей бойца СВО о сертификате в магазин игрушек.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.