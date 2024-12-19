В Альметьевске исполнят желание детей бойца СВО о сертификате в магазин игрушек

Заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского района Татарстана Айдар Каюмов принял участие в акции и снял с елки желания девятилетней Елизаветы и ее младшего брата Артема. Отец ребят — участник специальной военной операции.

Брат и сестра пожелали получить сертификат в магазин детских игрушек. Айдар Каюмов пообещал выполнить мечту детей.

«Продолжаем помогать Деду Морозу! По традиции в преддверии новогодних праздников в здании администрации города проходит благотворительная акция „Елка желаний“», — рассказали в администрации.

Свои мечты на «Елке желаний» оставили талантливые и одаренные ребята, дети, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из семей военнослужащих.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов в рамках «Елки желаний» исполнит мечты пятерых детей.

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